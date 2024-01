Governo: Freni, ho letto critiche a "Ddl capitali" che non condivido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche al Ddl Capitali, “soprattutto quelle del Financial Times, le ho lette. Non le condivido, perché a quelle norme ho lavorato anche nella fase di stesura e non mi sono mai arrivate queste preoccupazioni dagli operatori”. Lo ha detto il sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, a margine dell’appuntamento annuale in corso a Piazza Affari “The new g20/Oecd principles of corporate governance for the development of capital markets and sustainable growth” organizzato da Assonime. “Ragioniamoci - ha continuato e concluso Freni - non vorrei che si guardasse la pagliuzza invece che la trave, però ne parliamo”. (Rem)