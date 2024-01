Tunisia: mandato di perquisizione per due calciatori sospettati di aver accoltellato uno studente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Repubblica del tribunale di primo grado dell'Ariana, in Tunisia, ha emesso un mandato di perquisizione delle abitazioni di due calciatori delle giovanili di una società della capitale, con l'accusa di aver accoltellato uno studente. Secondo l’emittente "Mosaique fm", che ha dato la notizia, mercoledì sarebbe scoppiata una rissa tra uno studente di un liceo di El Menzah, vicino Tunisi, e un ex studente dello stesso istituto, attualmente calciatore, che ha chiamato dalla sua parte un compagno di squadra. Secondo le prime ricostruzioni, i due calciatori avrebbero accoltellato lo studente, ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata, prima di darsi alla fuga. (Tut)