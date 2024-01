Incendio Malagrotta: amministratore giudiziario Giovi, c'è assicurazione ma attendiamo risposta per risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la società Giovi in amministrazione giudiziaria "ha sottoscritto una polizza assicurativa con Unipol. Abbiamo fatto vedere i bilanci e abbiamo sottoscritto una polizza assicurativa con Unipol nel 2022. A oggi stiamo sollecitando una risposta, il risarcimento ci coprirebbe per intero il valore dell'impianto che potrebbe essere ricostruito ma al momento Unipol non ci risponde ma la polizza è sottoscritta". Lo ha detto Luigi Palumbo, amministratore giudiziario della società Giovi-Colari, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone.(Rer)