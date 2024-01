© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ex discarica di Malagrotta "c'è un'indagine in corso per disastro ambientale ma non riguarda la società in amministrazione giudiziaria, ed è per evidenze di contaminazione esterna". Lo ha detto Luigi Palumbo, amministratore giudiziario della società Giovi-Colari, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone. (Rer)