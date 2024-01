Israele: ex premier Lapid, "se Anp si riformasse, potrebbe giocare un ruolo nel futuro di Gaza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei leader dell'opposizione in Israele, Yair Lapid, ha dichiarato che se l'Autorità nazionale palestinese (Anp) intraprendesse “una riforma seria”, potrebbe giocare un ruolo nel futuro di Gaza alla fine del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha reso noto l'ex premier israeliano in un’intervista all’emittente televisiva “Kan”. Secondo Lapid, “se l’Anp avviasse una riforma contro la corruzione, il suo apparato civile potrebbe essere utilizzato in alcune componenti di Gaza”. Il leader centrista ha poi espresso la propria posizione in merito alla soluzione a due Stati, avvertendo che “non ci sarà uno Stato palestinese stabile a Gaza” una volta concluso il conflitto. Inoltre, durante l’intervista, Lapid ha affermato che il primo ministro Benjamin Netanyahu “rappresenta un pericolo per Israele” perché "divide, entra in conflitto, danneggia gli statunitensi e non riesce a gestire la guerra". (Res)