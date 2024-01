Vietnam: sessione parlamentare chiusa con riforma fondiaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, ha chiuso la sessione straordinaria (15-18 gennaio) con l’approvazione della riforma della legge fondiaria, che entrerà in vigore il primo gennaio 2025, insieme alle leggi, anch’esse riformate, sugli alloggi e sul mercato immobiliare. Sono state approvate anche la riforma della legge sulle istituzioni di credito e due risoluzioni: una sull’attuazione deglii obiettivi nazionali e l’altra sull’uso delle risorse del piano di investimenti a lungo termine. La sessione si è conclusa con un discorso del presidente, Vo Van Thuong, mentre all’apertura era stato presente il segretario generale del Partito comunista, Nguyen Phu Trong, tornato in pubblico per la prima volta dal 26 dicembre, un’assenza che aveva suscitato indiscrezioni riguardo a suoi presunti problemi di salute. La precedente sessione plenaria si è svolta dal 23 ottobre al 28 novembre. Tra una sessione e l’altra è in seduta il Comitato permanente. Il Paese ha, di fatto, un sistema a partito unico, il Partito comunista del Vietnam (Pcv), anche se esiste un Fronte della Patria vietnamita, una coalizione di forze allineate col Pcv. Quest’ultimo conta 485 seggi su 499 nell’Assemblea.(Fim)