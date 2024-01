Indonesia: elezioni presidenziali, sondaggi confermano vantaggio di Prabowo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa e candidato alla presidenza dell'Indonesia Prabowo Subianto mantiene un vantaggio sostanziale sui suoi diretti avversari in vista delle elezioni che si terranno in quel Paese il 14 febbraio. Un sondaggio pubblicato ieri dalla società demoscopica Indikator Politik, che ha coinvolto 1.200 elettori tra il 30 dicembre e il 6 gennaio scorsi, attribuisce a Prabowo il sostegno del 45,8 per cento degli elettori. All'ex governatore di Giacarta Anies Baswedan è andato il 25,5 per cento delle preferenze, mentre Ganjar Pranowo, candidato alla presidenza del Partito indonesiano democratico di lotta (Pdip) del presidente uscente Joko Widodo, è stato scelto come candidato dal 23 per cento dei partecipanti al sondaggio. Il sostegno a Prabowo e al suo candidato alla vicepresidenza, Gibran Rakabuming Raka, figlio maggiore di Widodo, è sostanzialmente invariato rispetto al precedente sondaggio pubblicato da Indikator Politik all'inizio di dicembre. (segue) (Fim)