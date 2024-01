Kazakhstan: parlamento approva sostegno a missioni di pace Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kazakhstan ha sostenuto la proposta del presidente Kassym-Jomart Tokayev di inviare personale militare kazakho a sostegno delle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, incluso un contingente di 139 uomini in appoggio alla forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (Undof) sulle alture del Golan. "La partecipazione alle missioni delle Nazioni Unite consentirà alle forze armate del Kazakhstan di acquisire le necessarie capacità di combattimento caratteristiche delle operazioni di mantenimento della pace... Di particolare rilievo è l'invio del primo contingente nazionale indipendente di mantenimento della pace per un totale di 139 militari con equipaggiamento militare, armi e beni propri come compagnia di riserva per la forza delle Nazioni Unite che monitora il disimpegno sulle alture di Golan", ha dichiarato il ministro della Difesa kazakho Ruslan Zhaksylykov. "Lo spiegamento dovrebbe avvenire a partire da marzo 2024. A tal fine sarà concluso un accordo internazionale con le Nazioni Unite che definirà gli obblighi della partiti". Un totale di 430 militari kazakhi prenderanno parte alle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Medio Oriente, nella Repubblica del Sud Sudan e ad Abyei. "Oggi, per la prima volta, abbiamo ottenuto dall'Onu l'assegnazione di una missione indipendente. Andremo a svolgere la missione sotto la nostra bandiera. Questa è la cosa più importante", ha commentato il ministro della Difesa riferendosi all'invio di forze di pace sulle alture del Golan. (Res)