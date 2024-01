Usa-Nigeria: vicesegretaria Nuland incontra consigliere Sicurezza nazionale Ribadu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa ad interim Victoria Nuland ha incontrato il consigliere per la Sicurezza nazionale nigeriano Nuhu Ribadu il 17 gennaio a Washington, D.C. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, aggiungendo che Nuland e Ribadu hanno discusso dell'importanza della partnership di sicurezza tra gli Stati Uniti e la Nigeria e degli sforzi di Abuja per sostenere la stabilità regionale in Africa occidentale. I due funzionari hanno inoltre concordato sull'importanza della protezione dei civili, sulla salvaguardia dei diritti umani e sulla promozione della responsabilità e della trasparenza a seguito delle operazioni di sicurezza. (Was)