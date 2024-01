Mar Rosso: gli Houthi garantiscono un passaggio sicuro alle navi di Cina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli yemeniti Houthi, i cui attacchi stanno ostacolando il traffico marittimo nel Mar Rosso, garantiscono un “passaggio sicuro” alle navi cinesi e russe. Lo ha detto Mohammed al Bukhaiti, uno dei leader dell'ufficio politico dei miliziani sciiti filo iraniani, al quotidiano russo "Izvestia". "La follia e l'idiozia degli Stati Uniti e del Regno Unito si sono ritorte contro di loro: d'ora in poi nessuna delle loro navi potrà attraversare una delle principali rotte commerciali al mondo. Le perdite per i Paesi aggressori sono superiori a quelle dello Yemen ", ha detto al Bukhaiti. "Per altri Paesi, tra cui Cina e Russia, il trasporto marittimo nella regione non è a rischio. Inoltre, siamo anche pronti a garantire il passaggio sicuro delle loro navi nel Mar Rosso", ha aggiunto il rappresentante degli Houthi. “Ma le navi israeliane, o quelle che hanno anche un debole legame con Israele, non avranno la minima possibilità di attraversare il Mar Rosso”, ha sottolineato al Bukhaiti, aggiungendo: "il nostro obiettivo è aumentare il costo economico per lo Stato ebraico al fine di interrompere la carneficina in atto a Gaza". Da metà novembre, gli Houthi hanno effettuato una trentina di attacchi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, sostenendo di aver preso di mira navi dirette verso Israele in segno di "solidarietà" con i palestinesi della Striscia di Gaza. (segue) (Rum)