Mar Rosso: gli Houthi garantiscono un passaggio sicuro alle navi di Cina e Russia (2)

- Gli Stati Uniti hanno costituito una coalizione per pattugliare le coste dello Yemen e proteggere il traffico marittimo internazionale. Inoltre, le Forze armate Usa, in collaborazione con il Regno Unito, hanno bombardato cinque volte diversi siti Houthi nello Yemen nel corso dell’ultima settimana, nel tentativo di indebolire le loro capacità militari. Secondo l’International Chamber of Shipping (Ics), il 12 per cento del commercio globale passa attraverso il Mar Rosso. A causa degli attacchi degli Houthi, i prezzi delle assicurazioni sono aumentati vertiginosamente, spingendo le principali compagnie di navigazione a dirottare le loro navi verso la rotta ben più lunga che prevede la circumnavigazione dell'Africa, rendendo più onerosi i costi di trasporto. Sempre lo scorso novembre gli Houthi hanno sequestrato la Galaxy Leader, una nave di una compagnia britannica di proprietà di un uomo d’affari israeliano, e preso in ostaggio i 25 membri dell’equipaggio. Gli ostaggi "stanno bene", ha assicurato al Bukhaiti a "Izvestia", precisando che gli Houthi si stanno preparando a diversi scenari tra cui anche un'operazione di terra a guida statunitense nello Yemen. (Rum)