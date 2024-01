Venezuela-Argentina: Maduro contesta discorso di Milei a Davos, "ideologia nazista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è tornato a rivolgere dure critiche all'omologo argentino Javier Milei, contestando il discorso tenuto da quest'ultimo durante l'annuale incontro del Forum economico mondiale (Wef) a Davos, in Svizzera. I moniti di Milei in merito ai rischi della progressiva affermazione del socialismo in Occidente denotano la natura "nazista e maccartista" dell'ideologia di Milei, ha dichiarato Maduro nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Venezolana de Televisiòn". "E' una vergogna, un'espressione della sua ideologia, l'ideologia maccartista, tra nazismo e maccartismo", ha dichiarato il presidente venezuelano, puntando l'indice anche contro la decisione dell'omologo argentino di declinare l'invito rivolto all'Argentina ad aderire ai Brics. A Davos Milei ha dichiarato che il libero mercato e il capitalismo sono "l'unico strumento in grado di porre fine alla fame e alla povertà". (Vec)