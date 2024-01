Pakistan-Iran: Kakar presiede riunione del Consiglio di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della sicurezza e della difesa del Pakistan si riuniranno oggi per discutere la crisi in atto con l'Iran, a seguito degli attacchi sferrati dai due paesi contro obiettivi nei reciproci territori. Il primo ministro pakistano ad interim, Anwaar ul Haq Kakar, rientrato anticipatamente dall'annuale incontro del Forum di Davos, in Svizzera, presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, cui prenderanno parte tra gli altri i capi di stato maggiore delle forze aeree e navali del Paese. Oltre alla crisi al confine con l'Iran e alle operazioni contro i militanti Baloch oltre il confine con quel Paese, i funzionari discuteranno anche della situazione di sicurezza interna in vista delle prossime elezioni generali. (segue) (Inn)