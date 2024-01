Pakistan-Iran: Kakar presiede riunione del Consiglio di sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Pakistan hanno sferrato attacchi contro sette obiettivi nella provincia iraniana di Sistan e Baluchistan ieri mattina, uccidendo in tutto nove persone. Lo ha riferito alla televisione nazionale iraniana il vicegovernatore della provincia, Alireza Marhamati. "Alle 4:30 diverse esplosioni hanno scosso un villaggio di confine, diversi missili sono stati lanciati contro il villaggio", ha riferito Marhamati. Gli attacchi, che paiono una risposta a quelli sferrati questa settimana dall'Iran contro obiettivi nel Belucistan, sono stati confermati tramite un comunicato dal ministero degli Esteri pakistano: "Il Pakistan ha lanciato una serie di attacchi militari di precisione altamente coordinati e mirati contro nascondigli dei terroristi nella provincia iraniana di Sistan e Baluchistan", ha affermato il ministero, aggiungendo in una successiva nota che "il Pakistan rispetta pienamente la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Islamica dell'Iran. L'unico scopo dell'azione di oggi era di garantire la sicurezza e gli interessi nazionali del Pakistan, che sono di fondamentale importanza e non possono essere compromessi". (segue) (Inn)