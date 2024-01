Pakistan-Iran: Kakar presiede riunione del Consiglio di sicurezza nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ha sostenuto che gli attacchi sferrati in territorio iraniano hanno portato all'uccisione di terroristi “nell'ambito di un’operazione di intelligence dal nome in codice Marg Bar Sarmachar”: "Negli ultimi anni, nelle nostre relazioni con l'Iran, il Pakistan ha costantemente espresso grave preoccupazione per i rifugi sicuri utilizzati dai terroristi di origine pakistana che si autodefiniscono 'Sarmachar' nei territori non governati all'interno dell'Iran. Il Pakistan ha anche fornito numerosi dossier con prove concrete della presenza e delle attività di questi terroristi. Tuttavia, a causa della mancanza di azione in risposta alle nostre gravi preoccupazioni, questi cosiddetti 'Sarmachar' hanno continuato a versare impunemente il sangue di pakistani innocenti. Queste azioni mattutine sono state intraprese alla luce di informazioni credibili sulle imminenti attività terroristiche su larga scala", afferma la nota del ministero pakistano. (Inn)