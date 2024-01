Brasile-Cina: ministro Esteri Wang a omologo Vieira, cooperiamo in risposta a problematiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Brasile dovrebbero rafforzare la cooperazione per rispondere congiuntamente alle problematiche globali a fronte delle “turbolenze e dei cambiamenti” emersi nel panorama internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine del colloquio avuto ieri, 18 gennaio, con l’omologo brasiliano, Mauro Vieira, a Brasilia. Ricordando “il confronto approfondito” tenuto dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva con l’omologo Xi Jinping lo scorso aprile a Pechino, Wang ha affermato che i due capi di Stato hanno stabilito una “solida fiducia reciproca” e pianificato in modo strategico lo sviluppo delle relazioni bilaterali. “Abbiamo a cuore l’amicizia con Brasilia e siamo disposti a considerare il 50mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche - che cade quest’anno - come un’opportunità per pianificare futuri scambi ad alto livello”, ha detto Wang. “In qualità di grandi Paesi in via di sviluppo e rappresentanti delle economie emergenti negli emisferi orientale e occidentale, Cina e Brasile dovrebbero rafforzare l’unità e la cooperazione per rispondere congiuntamente alle problematiche globali”, ha aggiunto il ministro. Il titolare della diplomazia cinese ha ribadito sostegno al Brasile nei preparativi per il vertice dei G20 che sarà ospitato da Rio de Janeiro il prossimo novembre, auspicando un ruolo di primo piano del Paese sudamericano negli affari internazionali. Vieira, da parte sua, si è detto pronto a rafforzare il coordinamento con la Cina e a sfruttare il potenziale dei meccanismi di cooperazione già esistenti. (Cip)