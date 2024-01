Russia: governatore di Brjansk, munizioni drone ucraino hanno causato incendio in deposito petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il drone ucraino distrutto grazie a sistemi di guerra elettronica nella regione russa di Brjansk è riuscito a sganciare delle munizioni contro il deposito petrolifero di Klintsovsk: l'attacco non ha causato vittime e le squadre di soccorso stanno lavorando sul posto dove è divampato un incendio. Lo ha riferito il governatore della regione, Aleksander Bogomaz. "I terroristi ucraini hanno tentato di attaccare oggetti nella città di Klintsy utilizzando un drone. Un velivolo senza pilota è stato soppresso dai sistemi di guerra elettronica del ministero della Difesa russo. Quando l'obiettivo aereo è stato distrutto, delle munizioni sono state sganciate contro il deposito petrolifero di Klintsy. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime. È divampato un incendio. Attualmente, le squadre di vigili del fuoco e di soccorso della direzione principale del ministero delle Situazioni di emergenza della Russia per la regione di Bjyansk stanno lavorando sul posto", ha scritto Bogomaz sul suo canale Telegram. Il governatore ha chiarito che nelle operazioni di spegnimento del rogo sono coinvolte 13 autocisterne. (Rum)