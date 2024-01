Giappone-Usa: ambasciatore Emanuel visita base navale di Yokosuka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, Rahm Emanuel, ha visitato oggi la base navale di Yokosuka, vicino a Tokyo. Nel corso della visita, l'ambasciatore ha confermato che i due Paesi stanno valutando la possibilità di utilizzare i cantieri navali giapponesi per la manutenzione e la mesa a punto delle navi da guerra statunitensi impegnate nella regione Indo-Pacifica, riducendo così i tempi richiesti dal loro rientro negli Stati Uniti attraverso il Pacifico. Effettuare operazioni di manutenzione e aggiornamento in Giappone - ha spiegato Emanuel - consentirebbe alla Marina Usa di mantenere più navi pronte al combattimento per periodi più lunghi. Il Giappone ospita oggi il più grande contingente militare degli Stati Uniti all'estero, ed è il solo Paese a fare da base operativa per una portaerei a propulsione nucleare Usa, l'ammiraglia della Settima flotta di stanza proprio a Yokosuka. (Git)