Arabia Saudita: ad Aramco, raddoppio fondi per startup per la decarbonizzazione

- Saudi Aramco, la più grande azienda energetica e chimica al mondo, intende più che raddoppiare i propri investimenti in startup e nuove tecnologie per diversificare il proprio portafoglio con uno sguardo a un futuro a basse emissioni di anidride carbonica. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo saudita, Amin Nasser, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Nikkei" a margine dell'annuale incontro del Forum di Davos. Nasser ha spiegato che il consiglio di amministrazione della compagnia ha approvato piani per lo stanziamento di altri 4 miliardi di dollari al fondo Aramco Ventures, che porteranno la disponibilità complessiva del fondo a 7,5 miliardi di dollari. (Git)