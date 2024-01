Indonesia: ministra Finanze "continua a svolgere le sue mansioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze dell'Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, "continua a svolgere le sue mansioni di gestione delle finanze dello Stato". E' quanto afferma una nota diffusa oggi dal ministero delle Finanze indonesiano, che replica a indiscrezioni circolate negli ultimi giorni secondo cui la ministra intenderebbe dimettersi in vista delle elezioni presidenziali del 14 febbraio. Secondo fonti anonime menzionate dalla stampa indonesiana, infatti, Indrawati e altri ministri del governo indonesiano sarebbero intenzionati a dimettersi prima del voto, in segno di protesta per le manovre del presidente uscente Joko Widodo tese a mantenere la propria influenza politica al termine del suo secondo e ultimo mandato come capo dello Stato. Nella nota, però, il ministero delle Finanze afferma che Indrawati continua ad ottemperare ai propri incarichi "professionalmente e responsabilmente", e che "oggi, al suo rientro da Davos, ha preso parte a tre incontri interni con il presidente e i ministri". (Fim)