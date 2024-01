Ue: Bonomi, solidale dopo il Covid, ora aiuti l'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa è stata solidale dopo il Covid, creando il Next generation Eu e il fondo Sure", ricorda in un'intervista a "Repubblica" Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in questi giorni al Forum di Davos. "Ma da lì in avanti è tornata la vecchia Europa, ogni Stato per conto suo. Questo significa non cogliere l'urgenza". L'urgenza della "sfida per la competitività lanciata da Stati Uniti e Cina. L'Europa vuole dettare degli standard, per esempio sulla transizione ecologica, ma ha grandi fragilità: è un'economia di trasformazione, dipendente sulle materie prime, con un costo dell'energia più alto". Bonomi osserva che "il primo ministro del Belgio presentando il suo semestre di presidenza Ue ha fatto un'analisi chiara: dopo le elezioni europee sarà fondamentale un Industrial Act, altrimenti avremo grossi problemi di produzione e occupazione, e questo darà altro spazio ai movimenti antieuropeisti". Il presidente francese Macron è tornato a proporre gli Eurobond: "Possono essere gli eurobond o altri strumenti. Ma se l'Europa decide di diventare campione mondiale della sostenibilità, per rendere credibile questo obiettivo, deve prevedere una finanza adeguata ad investimenti che sono enormi. In Europa negli ultimi 24 mesi sono crollati, in Italia sono sottozero. Non basta la deroga agli aiuti di Stato, che aiuta solo chi ha spazio fiscale, servono risorse e strumenti europei. Come quelli messi in campo dagli Stati Uniti". (segue) (Rin)