Energia: commissaria Ue Simson, mercati sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kadri Simson, commissaria europea all'Energia, parla con il "Corriere della Sera" a margine del Forum economico mondiale. Il Qatar ha interrotto le forniture all'Europa di gas liquefatto attraverso Suez e ci sono stati attacchi ad alcune petroliere nello Stretto di Hormuz. Eppure i prezzi delle materie prime non si sono infiammati: "È così - osserva Simson -. Per ora non abbiamo visto impatti significativi sul greggio o sui prezzi del Gnl. Al contrario, da novembre scorso le tendenze degli indici sono piuttosto al ribasso". "Per il gas - continua - conta il fatto che a metà gennaio, nel pieno della stagione più fredda, gli stoccaggi di gas nell'Unione europea sono ancora pieni al 78,96 per cento: è un record. E poi c'è ancora gas liquefatto disponibile sui mercati globali. Quando il Qatar ci ha informati che alcune spedizioni di Gnl venivano fermate a causa della situazione nel Mar Rosso, siamo stati in grado di sostituirle con fonti alternative". La commissaria spiega che "c'è un mercato internazionale molto liquido. Il Gnl del Qatar rappresenta il 13 per cento dell'offerta e comunque è possibile che l'attuale situazione di difficoltà nel Mar Rosso non duri per un periodo prolungato. Naturalmente la valutazione sarebbe diversa se venisse bloccato lo stretto di Hormuz: alla rotta del Mar Rosso esistono alternative, attraverso il Capo di Buona Speranza, ma per Hormuz ovviamente non è così. Ostacoli su quello stretto avrebbero un impatto immediato sui volumi di energie fossili disponibili sui mercati mondiali". (segue) (Rin)