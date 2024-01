Energia: commissaria Ue Simson, mercati sotto controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque ciò che la preoccupa, per il mercato dell'energia, sono le possibili ritorsioni dell'Iran allo sbocco del Golfo Persico dopo gli attacchi americani sugli Houthi: "Il rischio di un'escalation va sempre seguito con attenzione. Si tratta di qualcosa che non è direttamente sotto il nostro controllo. Ma l'Europa è ben preparata, sia per quanto riguarda il gas naturale che il petrolio, di cui abbiamo riserve strategiche". Si avverte un senso di protesta nelle opinioni pubbliche per le politiche verdi dell'Europa: "Le nostre proposte sull'energia sono per la neutralità tecnologica. Tocca ai singoli Paesi scegliere il proprio mix di fonti energetiche e per questa ragione anche la nostra più recente proposta di ridisegno dei mercati elettrici è neutrale sul piano tecnologico e dà l'opportunità a chi privilegia il nucleare di continuare su questa strada. Ma credo sinceramente - conclude Simson - che non abbiamo abbastanza rinnovabili nel nostro mix energetico e questo ci obbliga a dipendere dalle importazioni di petrolio e gas da Paesi terzi. Finché sarà così, avremo dei livelli di prezzo più alti rispetto a chi copre la domanda interna con le proprie risorse. Dobbiamo produrre più energia sul suolo europeo". (Rin)