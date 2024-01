Riforme: Veltroni, no a colpi di maggioranza, quella su premierato non è equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma costituzionale lanciata dal governo per l'elezione diretta del presidente del Consiglio “ho una riserva di metodo che per me è quasi più importante del merito. Quando si tocca in profondità la Costituzione non si può fare a colpi di maggioranza, né parlamentare né popolare”. Lo ha detto a "Repubblica" Walter Veltroni spiegando: “Non può esserci spazio per una operazione di tipo demagogico. In più questa riforma non è una soluzione equilibrata, soprattutto perché prevede una forte riduzione dei poteri del capo dello Stato, che invece è e deve restare per tutti una garanzia". "Serve una risposta di innovazione, non di conservazione - ha aggiunto Veltroni -. La democrazia deve essere trasparente e capace di decidere se vuole vivere in questo nuovo secolo. Se si facesse un lavoro insieme, per esempio in direzione di un cancellierato, si rafforzerebbero i poteri del premier ma in un contesto di equilibrio", ha concluso.(Rin)