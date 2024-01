Difesa: il Belgio si unirà come Paese osservatore al progetto europeo Fcas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio si unirà “tra poche settimane come nazione osservatrice" al programma Future Combat Air System (Fcas) che prevede la costruzione di aerei da combattimento europei di prossima generazione. Lo ha detto la ministro della Difesa belga, Ludivine Dedonder, al portale “Euractiv”. Il Fcas è un programma europeo di aerei da combattimento in fase di sviluppo da parte della francese Dassault Aviation, della tedesca Airbus e della spagnola Indra Sistemas. Secondo le stime ufficiali, gli aerei del progetto Fcas saranno operativi nel 2040 per per sostituire i Rafale francesi e gli Eurofighter Typhoon tedeschi e spagnoli. "Il Belgio sarà pronto a confermare il suo status di osservatore del programma Fcas tra poche settimane" e a collaborare con Francia, Germania e Spagna, ha detto Dedonder. In qualità di nazione osservatrice, il Paese e il suo comparto industriale non partecipano al processo decisionale del programma ma condividono informazioni per prepararsi a un’ulteriore collaborazione con i partner, una pratica comune durante le fasi di ricerca e sviluppo di tali programmi. Il prossimo passo verso la piena partecipazione del Belgio durerà altri sei mesi. (Res)