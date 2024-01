Mar Rosso: Houthi lanciano missili contro un'altra nave statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie yemenite Houthi hanno lanciato missili contro una nave da carico di proprietà statunitense in navigazione nel Mar Rosso ieri, poche ore dopo la quarta ondata di attacchi missilistici statunitensi contro postazioni di lancio dei combattenti sostenuti dall'Iran. Lo ha riferito il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom), secondo cui gli Houthi hanno lanciato due missili balistici antinave contro la nave chimichiera M/V Chem Ranger. Si tratta del terzo attacco contro navi commerciali statunitensi in navigazione nel Mar Rosso o nel Golfo di Aden dall'inizio di questa settimana. I missili hanno mancato il bersaglio, inabissandosi poco distante dalla nave, secondo il Centcom. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ammesso ieri che i raid sferrati dalle Forze Usa in territorio yemenita non sono serviti da deterrente contro gli attacchi alle navi nel Mar Rosso. La vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha sostenuto invece che gli Stati Uniti "sono stati in grado di degradare e danneggiare e distruggere seriamente una porzione significativa" della capacità offensiva degli Houthi. (Was)