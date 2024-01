Corea del Nord: media di Stato, collaudato sistema d'arma nucleari sottomarino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati per il nucleare nordcoreano di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno condannato ieri i recenti test balistici della Corea del Nord e la vendita di armi nordcoreane alla Russia. La vice rappresentante speciale statunitense per la Corea del Nord, Jun Pak, ha incontrato oggi a Seul il rappresentante speciale sudcoreano per gli Affari di pace e sicurezza della Penisola coreana, Kim Gunn, e l'inviato giapponese Hiroyuki Namazu. All'inizio dell'incontro, Pak ha letto un comunicato che esprime anche "la profonda preoccupazione degli Stati Uniti per la recente intensificazione della retorica ostile nei confronti della Repubblica di Corea (Corea del Sud) da parte del regime" nordcoreano. Mercoledì 17 gennaio la Corea del Sud ha annunciato nuove sanzioni a due individui, tre entità e 11 navi legate ai programmi di armamenti nordcoreani, in risposta al lancio di un missile balistico con testata ipersonica effettuato domenica da Pyongyang. (segue) (Git)