Usa: Trump a Corte Suprema, "archiviare rapidamente" estromissione da elezioni in Colorado

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto un appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti affinché "archivi rapidamente e risolutamente" la decisione del Colorado di estrometterlo dalle elezioni in quello Stato, dopo averlo accusato di insurrezione per l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. "La Corte dovrebbe archiviare rapidamente e risolutamente questi sforzi di squalifica elettorale, che minacciano di escludere decine di milioni di (elettori) americani e di causare caos e scompiglio, se altre corti di Stato e altri funzionali statali decideranno di accodarsi al Colorado ed escludere il più probabile candidato repubblicano alla presidenza dalle loro schede", afferma un appello presentato alla Corte Suprema dai legali dell'ex presidente. La Corte Suprema statale del Colorado ha deciso di estromettere Trump dalle elezioni nello Stato accusandolo di insurrezione per gli ostacoli opposti alla certificazione delle ultime elezioni presidenziali, sulla base di una controversa interpretazione del 14mo emendamento della Costituzione. Una decisione analoga è stata assunta dal procuratore generale del Maine, che però ha deciso di bloccare l'attuazione del provvedimento in attesa degli sviluppi in Colorado. (Was)