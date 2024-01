Argentina: bilance commerciale registra saldo negativo di 6,9 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale argentina ha registrato un saldo negativo di 6,9 miliardi di dollari nel 2023. Lo riferisce un comunicato dell'Istituto argentino di statistica (Indec). Lo scorso anno le esportazioni argentine sono ammontate a 66,7 miliardi di dollari, in calo del 24,5 per cento, mentre le importazioni sono state pari a 73,7 miliardi di dollari, con un calo del 9,6 per cento. A dicembre 2023 le esportazioni hanno raggiunto 5,2 miliardi di dollari e le importazioni 4,2 miliardi di dollari. "Di conseguenza, l'interscambio commerciale è diminuito del 14,4 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, raggiungendo l'importo complessivo di 9,5 miliardi di dollari", afferma il comunicato. La bilancia commerciale mensile ha registrato un surplus di un miliardo di dollari, il secondo record positivo dell'anno. Le esportazioni sono diminuite del 13,8 per cento rispetto a dicembre 2022 (-846 milioni di dollari), "a causa di un calo delle quantità del 6,6 per cento e di un calo dei prezzi del 7,9 per cento", si legge nel rapporto. Le importazioni sono diminuite del 15,2 per cento rispetto a dicembre 2022 (-762 milioni di dollari), per effetto di un calo del volume del 16,3 per cento, mentre i prezzi sono cresciuti dello 0,9 per cento.(Abu)