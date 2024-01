Filippine: influenza aviaria, bloccate importazioni di pollame dal Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno imposto un divieto temporaneo all'importazione di pollame e prodotti avicoli dal Giappone a causa di un'epidemia di influenza aviaria. Lo ha annunciato il dipartimento dell'Agricoltura delle Filippine ieri, 18 gennaio. Il dipartimento ha affermato che il segretario all'Agricoltura delle Filippine, Francisco Tiu Laurel, ha firmato un'ordinanza che sospende con effetto immediato il rilascio del permesso di importazione sanitaria e fitosanitaria per le spedizioni in arrivo di uccelli selvatici, pollame e prodotti avicoli dal Giappone. Di conseguenza, saranno ammessi dal Giappone solo gli uccelli selvatici, il pollame e i prodotti avicoli in transito, caricati e accettati entro il 10 novembre 2023. Le spedizioni successive alla data del 10 novembre 2023 saranno restituite al Giappone o sequestrate e distrutte. Le autorità giapponesi hanno individuato un focolaio del ceppo di virus altamente patogeno dell'influenza aviaria H5N1 nella città di Kashima, nella prefettura di Saga, il 24 novembre dell'anno scorso. Il Giappone ha segnalato l'epidemia all'Organizzazione mondiale della sanità animale (Omsa) il 28 novembre. Le Filippine hanno imposto divieti simili alle importazioni avicole dagli Stati Usa di California e Ohio. (Fim)