Giappone: indice prezzi al consumo in crescita del 2,3 per cento a dicembre

- L'indice di fondo dei prezzi al consumo in Giappone ha registrato un aumento del 2,3 per cento su base annua a dicembre. Lo ha annunciato oggi il governo di quel Paese, confermando così che l'indice si è mantenuto per il 21mo mese consecutivo al di sopra il valore obiettivo del 2 per cento fissato dalla banca centrale. Il dato è inferire a quello di novembre, quando il tasso di crescita era stato del 2,5 per cento; tuttavia, l'aumento medio dei prezzi relativo all'interno 2023 è stato del 3,1 per cento, un dato senza precedenti in Giappone dal 1982. La Banca del Giappone prevede un ulteriore rallentamento dell'inflazione nei prossimi mesi per effetto del minore effetto dei prezzi di importazione di energia e materie prime. (Git)