Giappone: scandalo finanziamenti Pld, Kishida potrebbe sciogliere la sua fazione politica

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, potrebbe sciogliere la fazione del Partito liberaldemocratico (Pld) che ha guidato sino a pochi mesi fa, quando è scoppiato lo scandalo relativo alle donazioni elettorali non dichiarate al fisco dal principale partito di governo del Giappone. Lo ha dichiarato oggi lo stesso Kishida, commentando le anticipazioni in merito all'allargamento delle indagini dei pubblici ministeri giapponesi. "Il Partito liberaldemocratico deve sopravvivere", ha dichiarato il primo ministro ai giornalisti. Le indagini hanno già coinvolto la principale fazione del partito, che faceva capo al defunto ex premier Shinzo Abe, e che a seguito dello scandalo è stata di fatto estromessa dall'esecutivo tramite un rimpasto di governo; una terza fazione del Pld coinvolta nelle indagini è quella che fa capo a una delle figure più influenti del Partito, Toshihiro Nikai. L'80 per cento degli elettori consultati nell'ambito di un recente sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo" ritiene che lo scandalo dovrebbe portare allo scioglimento delle fazioni interne al Pld. (segue) (Git)