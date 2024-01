Albania-Kosovo: ministro Esteri Hasani incontra omologa Gervalla-Schwarz a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Albania Igli Hasani ha incontrato oggi a Pristina l’omologa del Kosovo Donika Gervalla-Schwarz, nell’ambito di un tour regionale che lo porterà a visitare domani la Macedonia del Nord e dopodomani il Montenegro. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. Nel corso di una conferenza stampa congiunta, Hasani ha osservato che “la liberalizzazione dei visti è un passo molto positivo sia per il Kosovo che per la regione”. Secondo il ministro albanese, “l’integrazione regionale nell’Unione europea è l’unico modo per garantire la pace e la stabilità” nell’area dei Balcani occidentali. “Siamo pronti ad aiutare il Kosovo condividendo la nostra esperienza e competenza", ha aggiunto Hasani. Da parte sua, Gervalla-Schwarz ha evidenziato che l’Albania “è il partner più importante per la Repubblica del Kosovo”. "L'approfondimento e il rafforzamento delle nostre eccellenti relazioni in tutti i campi non è solo l'eredità dei nostri antenati, ma contribuisce allo sviluppo di entrambi i nostri Paesi e alla stabilità e pace a lungo termine della regione", ha affermato la ministra kosovara. (Alt)