Balcani: Lajcak vede sottosegretario O'Brien, Ue e Usa sulla stessa lunghezza d'onda

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha incontrato il sottosegretario di Stato degli Stati Uniti per l'Europa e l'Eurasia, James O'Brien, a margine del Forum economico mondiale di Davos in Svizzera. Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Beta" secondo cui Lajcak a fine incontro ha affermato che l'Ue e gli Stati Uniti sono "dalla stessa parte" riguardo ai Balcani occidentali. "Ho iniziato la settimana a Davos con O'Brien. È importante che questa conversazione sui Balcani abbia luogo proprio all'inizio dell'anno. Vogliamo vedere la regione andare avanti, a beneficio dei suoi cittadini. È bello confermare ancora una volta che siamo completamente sulla stessa lunghezza d'onda", ha annunciato Lajcak sul social network X. Durante il suo soggiorno a Davos il rappresentante europeo incontrerà separatamente i leader della Serbia e del Kosovo, Aleksandar Vucic e Albin Kurti. (Seb)