- L'Ue non adempie agli obblighi nei confronti della Serbia per la creazione di un'associazione di comuni serbi in Kosovo. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Nel 2013 è stato raggiunto un accordo tra Pristina e Belgrado per creare una comunità di municipalità serbe. Sono passati più di dieci anni, nulla è cambiato, c'è un impasse nell'attuazione di questo accordo che l'Ue ha presentato come il suo più grande risultato diplomatico" e Bruxelles "non può fare nulla", ha osservato Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha inoltre sottolineato come ora l'Ue "sta riscrivendo gli accordi esistenti" a favore di Pristina in modo che "non ci siano diritti per i serbi nel nord del Kosovo" e il "vero potere" rimanga nelle mani "degli albanesi". Secondo Lavrov, l'Unione europea "dovrebbe vergognarsi" per l'indecisione sul problema del Kosovo, nonostante gli accordi del 2013. (Rum)