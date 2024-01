Governo: Tajani, rafforzata presenza Italia in organizzazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo anno il governo ha rafforzato la posizione dell’Italia con una forte presenza nelle organizzazioni internazionali, da Giuseppe Cavo Dragone a presidente Comitato militare della Nato a Giovanni Barbano alla guida dell’Eulex in Kosovo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del question time al Senato. “Evidentemente il senatore (Matteo) Renzi è impegnato in tante missioni internazionali e non segue”, ha detto il ministro. “Ricordo la nomina dell’ammiraglio Cavo Dragone a presidente del Comitato militare della Nato, che credo che sia un incarico di grande rilievo per il nostro Paese, ma anche quello del generale Barbano nella missione Eulex in Kosovo”, ha detto Tajani. “Abbiamo condotto in porto la nomina di Fabrizia Lapecorella a vicesegretaria generale dell’Ocse, una posizione rilevante: l’aveva ricoperta Piercarlo Padoan”, ha proseguito il ministro, secondo cui “abbiamo anche assicurato la nomina di Maurizio Martina a vicedirettore generale della Fao”. “È stato il nostro governo a portare a casa una sezione della divisione centrale del tribunale di assegnazione dei brevetti”, ha aggiunto Tajani. In relazione alla nomina dell’ambasciatore in Libia, “Tripoli aveva manifestato una contrarietà, peraltro subito rientrata, all’ambasciatore dell’Ue, non dell’Italia: c’è una differenza fra Ue e Italia”, ha detto Tajani. (Res)