Kosovo: ministro Difesa Maqedonci, trattative per acquisto armi non solo dagli Usa

22 luglio 2021

- Le autorità di Pristina stanno conducendo trattative anche con altri Paesi oltre agli Stati Uniti per l’acquisto di armi. Lo ha reso noto il ministro della Difesa del Kosovo, Ejup Maqedonci, commentando la richiesta già avanzata dal Kosovo agli Stati Uniti per l’acquisto di missili Javelin per un valore di 75 milioni di dollari. "La Serbia continua ad avere un approccio egemonico e aggressivo nei confronti del Kosovo. Tutto questo dispiegamento di forze serbe nel sud della Serbia e lungo il confine con il Kosovo è solo un'estensione militare della politica serba mirata alla tensione nei Balcani", ha detto il ministro. "Non stiamo facendo nulla al di fuori del piano che abbiamo concordato per lo sviluppo delle Forze del Kosovo. Non tutte le operazioni sono note al pubblico perché ogni esercito ha le sue procedure di riservatezza", ha aggiunto Maqedonci. Pristina sta "discutendo anche con altri Paesi oltre agli Stati Uniti per l'acquisto di armi", ha infine precisato. "Anche con gli Usa abbiamo fatto altri acquisti ancor prima che quello dei Javelin fosse reso pubblico", ha concluso Maqedonci dicendosi “ottimista” per quanto riguarda l’approvazione che deve ancora dare il Congresso Usa all’acquisto dei missili.(Alt)