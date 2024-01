Covid: Ronzulli (FI), aggiornamento piano pandemico ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza di aggiornamento del piano pandemico per i prossimi cinque anni, annunciata oggi dal ministro della Salute Schillaci, "è un’ottima notizia. Così come non si può non accogliere con grande soddisfazione che, a seconda della gravità della pandemia, siano previste campagne di vaccinazione come strumento più efficace per combattere la diffusione di un virus, l’uso delle mascherine e, come misura estrema, il lockdown". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, secondo cui "a differenza di quanto è avvenuto nel 2020, nella prima fase dell’infezione da Covid-19, con il governo dell’epoca che si è fatto cogliere impreparato dall’arrivo del Coronavirus nel nostro Paese, con gravissime conseguenze sulla popolazione, sono fondamentali la tempestività d’intervento e la chiarezza delle informazioni. A questo punto auspichiamo che, dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni, venga pubblicato quanto prima in Gazzetta ufficiale”. (Com)