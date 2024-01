America Latina: istituto Elcano presenta a Roma rapporto sull'importanza della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andare oltre gli stereotipi per capire il ruolo che l'America latina può giocare nell'attuale scenario internazionale. È l'obiettivo del rapporto “Perché importa l’America Latina?”, compilato dal centro spagnolo di studi internazionali Real Istituto Elcano, presentato oggi presso la sede dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila). “Il volume descrive l’attualità dell’America latina cercando di uscire dagli stereotipi spesso assegnati alla regione”, ha affermato Carlos Malamud, ricercatore dell'Elcano e curatore del rapporto assieme ad Ernesto Talvi. “Molti dei problemi globali – cambiamento climatico, transizione energetica, migrazione e digitale - si possono risolvere, se incorporiamo l’America latina nello scenario internazionale”. Il lavoro nasce "dalla frustrazione che sentiamo in Spagna nel constatare che non si comprende l'importanza dell'America latina", ha detto il direttore dell'Elcano, Charles Powell. "Abbiamo voluto mettere in discussione alcuni stereotipi che caratterizzano l'area, rispondere a un certo catastrofismo della narrazione, con dei dati”. Attraverso una metodologia varia che ha incluso interviste agli ambasciatori latinoamericani a Madrid, il rapporto analizza la questione democratica e politica in America latina; l’instabilità economica della regione e l’egemonia cinese nella regione. (segue) (Res)