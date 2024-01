America Latina: istituto Elcano presenta a Roma rapporto sull'importanza della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una regione con cui è importante "intensificare i rapporti", ha sottolineato il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, ricordando però che la "politica estera non è investimento a breve termine", e che "i frutti si raccolgono dopo anni, grazie a sforzi e avendo costruito relazioni". La "forte presenza italiana" in quel quadrante è un elemento importante, ha aggiunto Silli secondo cui, "quando si cercano relazioni con l'America latina" non si può prescindere da un rapporto con la Spagna". “L’azione congiunta di Spagna e Italia a Bruxelles può essere determinante per il raggiungimento dell’accordo Unione europea-Mercosur”, ha fatto eco l'Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández-Palacios. "Alla luce delle crisi internazionali e regionali, la presenza dell’America latina assume ancora più rilevanza”, ha sintetizzato la segretaria generale dell'Iila, Antonella Cavallari. All'appuntamento erano presenti inoltre Laura Carpini, direttrice del ministero degli Esteri per i Paesi dell’America Latina e i Caraibi, Antonella Mori, responsabile del pProgramma America Latina dell’ISPI e docente dell’Universitá Bocconi. (Res)