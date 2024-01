Usa-Nigeria: Sullivan incontra omologo, focus su lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato oggi l’omologo della Nigeria, Nuhu Ribadu, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale e il coordinamento nel contrasto alle organizzazioni terroristiche nella regione dell’Africa occidentale. Sullivan, riferisce una nota della Casa Bianca, ha anche ribadito l’importanza del rispetto dei diritti umani e di rafforzare le istituzioni democratiche nel continente africano. Il consigliere Usa ha sottolineato l’impegno del presidente Joe Biden nei confronti dell’Africa, ribadendo la partnership strategica tra Stati Uniti e Nigeria. (Was)