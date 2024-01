Argentina: Davos, ultima giornata di incontri per delegazione governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caputo è stato convocato per parlare delle riforme economiche che l'Argentina sta portando avanti e della peggiore eredità della storia ricevuta dal presidente Milei", si legge nel comunicato, in cui si precisa che il ministro "ha sottolineato la necessità di ritornare alle basi delle idee di libertà che ha reso il Paese, 100 anni fa, l'economia più importante del mondo". Caputo ha fatto riferimento all'importanza di mettere in ordine i numeri fiscali per raggiungere la stabilità e deregolamentare l'economia per generare crescita. Secondo il comunicato, dopo la presentazione del ministro, "i leader hanno affermato che il mondo intero osserva con ottimismo le riforme che si stanno realizzando in Argentina". (Abu)