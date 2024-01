Africa: vertice Igad ribadisce sostegno a integrità della Somalia e impegno per cessate il fuoco in Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice esprime quindi preoccupazione per i "continui combattimenti nella Repubblica del Sudan", nonché "per la terribile situazione umanitaria e di sicurezza causata dalla guerra", invitando le parti in conflitto a impegnarsi nel "dialogo e nel negoziato". L'Igad offre al proposito i "buoni uffici" per "per facilitare un processo di pace onnicomprensivo per porre fine al conflitto in stretta collaborazione con tutte le parti interessate sudanesi, l'Unione africana e gli attori regionali e internazionali". La Repubblica del Sudan "non appartiene solo alle parti in conflitto ma al popolo sudanese", si legge ancora nella nota che invita a un "cessate il fuoco immediato e incondizionato". I capi di Stato e di governo ricordano "l'impegno delle parti in conflitto a sostenere un faccia a faccia entro due settimane". Gli stati membri dell'Igad "utilizzeranno tutti i mezzi e le capacità per garantire che il conflitto in Sudan venga risolto pacificamente e hanno incaricato il Segretariato dell'Igad di fornire un aggiornamento all'Assemblea". (Res)