Aerospazio: Rauti, con la missione Ax-3 Italia è protagonista della space economy

23 luglio 2021

- La sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, ha assistito in diretta dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, al lancio della missione spaziale Ax-3 di Axiom Space, avvenuto con successo alle ore 16:49 locali (le 22:49 in Italia). In una nota, la sottosegretaria ha affermato che la missione “conferma che l’Italia è un top player internazionale nel settore dello spazio”. Quest’anno, ha ricordato, si celebra il 60mo anniversario del lancio del satellite San Marco-1, mentre oggi la metà dei moduli abitativi della Stazione spaziale internazionale (Iss) sono realizzati da aziende italiane. “Grazie alle nostre eccellenze militari, scientifiche, tecnologiche, accademiche e industriali, il sistema Paese gioca un ruolo importante nel campo dello spazio e della new space economy: l’Italia è terza in Europa per investimenti nello spazio, e Ax-3 può costituire una spinta per incrementare le iniziative dell’Unione europea, per una nuova definizione della politica europea nel settore dello spazio”, ha spiegato la sottosegretaria. (segue) (Was)