Aerospazio: Rauti, con la missione Ax-3 Italia è protagonista della space economy (3)

- La permanenza per due settimane in condizioni di microgravità permetterà di sperimentare gli effetti fisiologici del volo spaziale sugli esseri umani, sul sistema cardiovascolare, ma anche sugli aspetti cognitivi. Durante la quarantena ed a bordo, l’equipaggio consuma speciali preparati a base di pasta: un test sull’alimentazione nato dalla collaborazione tra Barilla, Aeronautica militare, Axiom Space e ministero dell’Agricoltura, finalizzato anche a sostenere la candidatura Unesco della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità. “Come ha sottolineato il ministro Crosetto, la partecipazione italiana al progetto Ax-3 è il risultato di un importante lavoro di squadra tra le eccellenze del nostro Paese che conferma l’altissima professionalità del personale della difesa”, ha affermato la sottosegretaria, aggiungendo che la missione è “simbolo, a terra e in orbita, del sistema Paese e della collaborazione tra attori pubblici e privati, tra istituzioni ed imprese, tra la componente militare e quella civile”. (Was)