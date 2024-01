Difesa: segretario Usa sente omologo israeliano, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo israeliano, Yoav Gallant, con cui ha discusso le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. Il colloquio, riferisce una nota del Pentagono, si è incentrato sull’assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese, alle recenti tensioni in Cisgiordania e ad altri temi inerenti alla sicurezza regionale. Austin ha ribadito la necessità di accelerare e rafforzare la consegna di aiuti umanitari ai civili nella Striscia. Il segretario ha anche preso atto delle preoccupazioni di Israele in merito alla situazione al confine con il Libano, ribadendo l’impegno di Washington a fare il necessario per prevenire una escalation del conflitto su scala regionale. (Was)