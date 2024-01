Gaza: Messico e Cile chiedono a Corte penale di indagare su possibili reati compiuti durante il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Messico e Cile hanno invitato la Corte penale internazionale (Cpi) a verificare possibili crimini "di sua competenza" compiuti nello "Stato di Palestina". Lo si legge in una nota congiunta dei due ministeri degli Esteri. L'iniziativa risponde "alla crescente preoccupazione per l'ultima progressione della violenza, in particolare contro obiettivi civili e il presunto compiersi di reati" iscritti alla giurisdizione della Corte, "in particolare a partire dall'attacco del 7 ottobre del 2023, portato avanti da militanti di Hamas, e dalle successive ostilità a Gaza". Con questa azione, il Messico "ribadisce il suo sostengo alla Cpi come for idoneo a stabilire responsabilità penali internazionali individuali", sottolineando al tempo stesso "l'importanza di garantire l'indipendenza del procuratore della Cpi" nell'indagare i reati che siano stati commessi "sia dalla potenza occupante, sia dalla potenza occupata". L'intervento della Cpi, si legge ancora nella nota, assume particolare importanza "dinanzi ai numerosi rapporti delle Nazioni Unite che parlano di incidenti" riconducibili a reati di competenza della corte. Senza trascurare il fatto che "il collasso praticamente totale delle infrastrutture nazionali" rende impossibile alla giustizia palestinese indagare o aprire processi su eventuali reati. (Mec)