Aerospazio: Rauti, lancio missione Ax-3 giornata storica per Italia

23 luglio 2021

- Grande emozione e la consapevolezza di partecipare ad una giornata storica. Lo ha detto in una nota la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, dopo il lancio della missione Ax-3 a Cape Canaveral, in Florida. “Comincia oggi un nuovo capitolo di storia nel rapporto tra l’uomo e lo spazio: grazie all’impegno della Difesa e della sua Aeronautica militare, ed agli accordi con Axiom space, l’Italia è sempre più protagonista nel settore della ricerca spaziale e nelle opportunità offerte dalla new space economy. Direzione futuro: verso le esplorazioni umane lunari e marziane”, ha detto. (Was)