Aerospazio: il sottosegretario Rauti a Cape Canaveral per il lancio della missione AX-3

22 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, assisterà dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral al lancio della missione spaziale Axiom 3 (AX-3), prevista alle ore 16:49 locali (le 22:49 italiane). A bordo, con l’equipaggio europeo, l’astronauta italiano Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica militare, che piloterà la navicella Crew Dragon verso la Stazione spaziale internazionale (Iss), dove - durante i 14 giorni in orbita - verranno realizzati diversi esperimenti medici e tecnologici. “La partecipazione italiana ad AX-3, frutto del memorandum tra il ministero della Difesa e Axiom Space, impresa privata texana del settore, conferma il rinnovato interesse dell’Italia allo spazio ed alla space economy. La missione nasce come sinergia tra Presidenza del consiglio, ministero della Difesa (attraverso l’Aeronautica militare), ministero delle Imprese e del Made in Italy (con delega allo spazio), ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, Agenzia spaziale italiana, il mondo accademico e quello delle imprese”, ha dichiarato Rauti. “Come ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi si apre un nuovo capitolo di storia dello spazio, che vede l'Italia indiscussa protagonista grazie alle proprie competenze nel campo del volo umano spaziale”, ha aggiunto Rauti, riferendosi alla missione AX3, che rappresenta un contributo allo sviluppo della New Space Economy a livello nazionale. (Res)