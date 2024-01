Spagna: Tribunale riconosce disturbi mentali di un moderatore di contenuti Meta come incidente sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale sociale di Barcellona ha riconosciuto come incidente sul lavoro i disturbi mentali di un moderatore di contenuti che lavorava per Ccc Barcelona Digital Services, un'impresa sub-appaltatrice di Meta. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", nel suo lavoro, l'uomo doveva classificare i contenuti in modo che non venissero pubblicati quelli inappropriati e i suoi compiti prevedevano la visione di video relativi al terrorismo, a suicidi, ad automutilazioni, a decapitazioni di civili da parte di gruppi terroristici e torture. Ogni scena doveva essere visionata dall'attore più volte, nella sua interezza, per assicurarsi che la politica applicata ai contenuti grafici fosse appropriata". L'azienda aveva citato in giudizio la Previdenza sociale spagnola per aver riconosciuto all'uomo un congedo per malattia dal maggio 2019 al febbraio 2021 per attacchi di panico, isolamento in casa, risvegli notturni e tanatofobia significativa. Il Tribunale di Barcellona ha riconosciuto che tali disturbi siano legati alla mansione svolta dal lavoratore . (Spm)